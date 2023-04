Über Brandenburg und Sachsen-Anhalt waren bei sternenklarem Himmel in der Nacht zum Montag mitunter Polarlichter zu sehen. Eingangs der Nacht hätten sich die Wolken verzogen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Montag. Dadurch sei das farbige Lichtspektakel zu beobachten gewesen. Auch in Sachsen berichteten Augenzeugen von Sichtungen der Polarlichter.