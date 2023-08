Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird am Wochenende bedeckt und regnerisch. Der Samstag startet wolkig, mit Schauern im Süden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Zum Abend hin könne es zu einzelnen Gewittern mit Windböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde und Starkregen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 bis 23 Grad, im Harz bei 15 bis 20 Grad.