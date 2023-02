Regnerisch geht es in Sachsen-Anhalt ins Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, frischt der Wind am Freitag auf, wird im Harz stürmisch und kann auf dem Brocken sogar Orkanstärke erreichen. Bei zehn bis dreizehn Grad ist es bedeckt und es regnet zeitweise. Im Harz werden fünf bis neuen Grad erwartet.

Aufgrund der stürmischen Witterung haben die Harzer Schmalspurbahnen GmbH am Freitag den Zugbetrieb auf dem Streckenabschnitt zwischen Schierke und dem Brocken nicht aufgenommen. Der Zugverkehr auf dem übrigen Streckennetz der Harzquer- und Selketalbahn sollte planmäßig stattfinden, wie die HSB mitteilte.

Auch am Samstag regnet es laut DWD bei neun bis elf Grad zeitweise weiter. Es weht ein starker Westwind mit orkanartigen Böen auf dem Brocken. Im Harz steigen die Temperaturen auf sechs bis neun Grad. Oberhalb von 400 Metern geht der Regen am Sonntag in Schnee über. Während des Tages weicht die Bewölkung zunehmend der Sonne. Die Temperaturen gehen der Vorhersage zufolge auf sechs bis acht Grad zurück, im Harz zwischen zwei und sechs Grad.

