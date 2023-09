In Sachsen-Anhalt werden zum Wochenstart Schauer und Gewitter erwartet. Der Montag beginnt zunächst trocken mit wolkigem, zeitweise auch stark bewölktem Himmel. Ab dem Mittag sei mit Schauern und vereinzelten Gewittern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mit. In Gewitternähe seien zudem stürmische Böen, Starkregen und kleinkörniger Hagel möglich, hieß es weiter. Auf dem Brocken werden sogar zunehmend Sturmböen aus Südwest erwartet. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 25 und 28 Grad.