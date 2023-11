Ein winterlicher Start in den Montag erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt. Dabei wird es tagsüber stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zunächst treten gebietsweise, dann verbreitet Regen- und Schneefälle auf. Im Bergland schneit es durchweg - in tiefen Lagen werden 1 bis 5 Zentimeter, in höheren Lagen bis 25 Zentimeter Neuschnee erwartet. Dabei besteht Glättegefahr - bei Höchsttemperaturen zwischen 1 und 4 Grad, im Harz um 0 Grad.