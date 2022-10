Die Menschen in Sachsen-Anhalt können sich am Montag über einen goldenen Oktobertag mit viel Sonnenschein freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, wird ein heiterer Tag mit vereinzelten Quellwolken erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad. Ein schwacher Südwestwind kann am Brocken für Sturmböen sorgen.