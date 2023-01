In weiten Teilen Sachsen-Anhalts ist in der Nacht zum Sonntag und am Sonntagvormittag mit Schneefall zu rechnen. Insbesondere von Südosten bis Magdeburg und zum Harz seien etwa 5 Zentimeter möglich und teils auch 10 Zentimeter nicht auszuschließen, hieß es am Samstag beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Im Harz könnten bis zum späten Vormittag 15 Zentimeter Schnee fallen.