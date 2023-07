Starkregen, Gewitter und Hagel kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag für Sachsen-Anhalt an. Wie der DWD mitteilte, beginnt der Tag wechselnd bewölkt, aus Richtung Südwesten ziehen Gewitter und Schauer auf. Richtig ungemütlich wird es gegen Mittag mit kräftigen Gewittern, örtlich mit unwetterartigem Starkregen und Hagel. Abends ziehen die Gewitter Richtung Osten ab. Die Temperaturen erreichen am Samstag Höchstwerte zwischen 23 und 26, im Harz zwischen 19 und 22 Grad.