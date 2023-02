Stürmisches und wechselhaftes Wetter in Sachsen-Anhalt

Starke Windböen und viele Wolken werden in Sachsen-Anhalt zum Start der Woche erwartet. Dabei bleiben die Temperaturen mild, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Demnach blickt die Sonne am Montagmorgen zeitweise durch, gegen Mittag verdichten sich die Wolken jedoch wieder. Im Tagesverlauf treten starke bis stürmische Windböen auf. Es werden auf dem Brocken auch orkanartige Böen erwartet. Dabei bleibt es trocken - bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad. Nachts bleibt es bedeckt, vereinzelte Schauer treten zwischen Altmark und Dübener Heide auf. Es kühlt auf Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad ab.

Am Dienstag werden laut DWD weiterhin viele Wolken und vereinzelter Regen erwartet. Der Wind klingt deutlich ab, zeitweise treten noch starke Windböen auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht auf Mittwoch halten sich die Wolken am Himmel, dabei kommt es im Norden und Osten zu Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen drei und sechs Grad.

Der Mittwoch bleibt stark bewölkt und regenfrei. Laut DWD tritt nur noch schwacher Wind auf - bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad. In der Nacht ziehen dichte Wolken auf und es kommt zu vereinzelten Schauern im Westen. Es kühlt auf Werte zwischen drei und sechs Grad ab.