Sachsen-Anhalt leidet unter der Hitze - Temperaturrekord inklusive. Selbst der Brocken kratzte an einer historischen Marke. Derweil wuchsen die Sorgen der Feuerwehr, Fähren fielen aus, Badestellen waren rappelvoll.

In Sachsen-Anhalt ist nach vorläufigen Daten der bisherige Hitzerekord geknackt worden. In Huy-Pabstorf (Landkreis Harz) wurden am Mittwoch 40,0 Grad Celsius gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochabend mitteilte. Demnach war die Temperatur dort so hoch wie noch nie seit dem Beginn der Wetteraufzeichnung in Sachsen-Anhalt. Der bisher geltende Hitzerekord für Sachsen-Anhalt wurde 2019 in Bernburg mit 39,6 Grad gemessen.