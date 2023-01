Mit bedecktem Himmel und neblig trüb startet die neue Woche in Sachsen-Anhalt. Im Harz bleibt es bei leichtem Dauerfrost winterlich, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte. Bei 0 und 2 Grad im Tiefland sowie 0 und -4 Grad im Harz fällt am Montag nur gelegentlich ein wenig Schneegriesel, im Tiefland Sprühregen. Vor allem im Harz fällt in der Früh noch etwas Schnee. Bei gefrierender Nässe kann es glatt werden. Es weht den Angaben zufolge ein schwacher Nordostwind.