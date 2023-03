Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf ein trübes Wochenende mit Regen und Schneefällen einstellen. Der Freitag startet bedeckt mit Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach werden am Nachmittag vereinzelte Gewitter erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und zehn Grad, im Harz zwischen einem und sechs Grad. Auf dem Brocken werden laut DWD Sturmböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde erwartet.

Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf ein trübes Wochenende mit Regen und Schneefällen einstellen. Der Freitag startet bedeckt mit Regenschauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Demnach werden am Nachmittag vereinzelte Gewitter erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und zehn Grad, im Harz zwischen einem und sechs Grad. Auf dem Brocken werden laut DWD Sturmböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde erwartet.

In der Nacht zu Samstag breiten sich teils kräftige Schneefälle aus. 10 Zentimeter Neuschnee werden bis Samstagfrüh erwartet. In Hochlagen des Harzes bis zu 15 Zentimeter. Am Morgen kann es zu glatten Fahrbahnen kommen. Ein frischer Südwestwind sorgt für Temperaturen zwischen vier und null Grad.

Am Samstag lassen Schnee und Regen allmählich nach und es lockert weiter auf. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und sechs Grad, im Harz zwischen einem und drei Grad. Auch die Nacht zu Sonntag verläuft laut DWD weitestgehend niederschlagsfrei. Am Sonntag kommt der Regen zurück nach Sachsen-Anhalt. Es werden Temperaturen zwischen fünf und acht Grad, im Harz zwischen einem und fünf Grad erwartet.

Wetterbericht für Sachsen-Anhalt