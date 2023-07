Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Montag Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und kleinkörnigem Hagel in Sachsen-Anhalt. Wie der DWD am Montag mitteilte, beginnt der Tag mit örtlichen Schauern bei 23 bis 26 Grad, im Harz mit 17 bis 22 Grad. Nachmittags rechnen die Meteorologen dann mit teils kräftigen Gewittern mit Sturmböen, Starkregen und kleinkörnigem Hagel.