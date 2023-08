Die Menschen in Sachsen-Anhalt erwartet ein warmes Wochenende mit Sonne, Wolken und Gewittern. Der Freitag soll sommerlich warm mit viel Sonnenschein werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. "Am Freitag steht uns ein super Sommertag bevor", sagte ein Sprecher. Nur in der Altmark und Börde sei der Vormittag zunächst bedeckt. Die Bewölkung zieht nach Osten ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 27 und 30 Grad, im Harz zwischen 21 und 26 Grad. In der Nacht zum Samstag ziehen Wolkenfelder auf, es regnet aber nicht. Es kühlt auf 17 bis 14 Grad ab.