Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf Gewitter einstellen. Besonders nördlich der Börde gibt es ab dem Mittwochmittag Gewitter mit Windböen und vereinzelt Starkregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Morgen soll es wechselnd bewölkt werden. Im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung zu. Am Nachmittag gibt es demnach örtlich Schauer. Es weht laut DWD meist schwacher Wind, der teils böig auffrischt. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 20 Grad, im Harz auf 14 bis 17 Grad. Die Nacht zu Donnerstag soll hingegen locker bewölkt und niederschlagsfrei werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 7 Grad.