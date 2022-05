In Sachsen-Anhalt steigt die Waldbrandgefahr wegen der anhaltenden Trockenheit. Nach Angaben des Landeszentrums Wald (Halberstadt) gilt in der Region Wittenberg bereits die höchste Warnstufe fünf. Es fehle der Regen. Waldböden seien teilweise auch seit langer Zeit schon wie ausgetrocknet, sagte eine Sprecherin am Mittwoch. Laut der Übersicht des Landeszentrums Wald gilt die höchste Waldbrandwarnstufe in Sachsen-Anhalt für die Dübener Heide, im Vorfläming und im Elsterland bei Wittenberg. Auch in Teilen der Altmark, in der Börde, im Jerichower Land sowie in Dessau-Roßlau, Halle und Stendal sei die Waldbrandgefahr mit der Stufe vier hoch. Auch im Harz sei Vorsicht beim Betreten der Wälder geboten.