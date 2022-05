Der Wonnemonat Mai und die einwöchigen Pfingstferien gehen in Sachsen-Anhalt wechselhaft, kühl und mit einem lebhaften Wind zu Ende. Im Harz sei nachts sogar «Frost in Bodennähe» möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Für Sonntag sagen die Meteorologen viele Wolken, Schauer und örtlich kurze Gewitter voraus. Die Höchsttemperaturen seien mit 16 Grad im Flachland und 12 Grad im Harz kaum freibadtauglich. Auch die neue Woche beginne wechselhaft - Sonnenschein gebe es kaum. Ab Dienstag werde es etwas wärmer und der Wind wehe nur noch schwach.