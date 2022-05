Eis statt «Eisheilige»: Bei ersten sommerlichen Temperaturen zog es die Sachsen-Anhalter ins Freie - Mutige auch ins kühle Nass.

Ob ein Ausflug mit der Schulklasse, per Radtour oder einfach nur ein Eis in der Sonne genießen - angesichts erster sommerlicher Werte haben etliche Sachsen-Anhalter die Gelegenheit genutzt, am Dienstag ins Freie zu gehen. Am See in Edderitz (Landkreis Anhalt Bitterfeld) zum Beispiel wagten sich Ausflügler mit den Füßen ins kühle Nass. Im Heidebad in Halle herrschte «schon normaler Badebetrieb», sagte Badbetreiber Mathias Nobel. Bei «überraschend warmen» 16 Grad Celsius Wassertemperatur gingen Erwachsene schwimmen, andere Badegäste bevorzugten eher ein Sonnenbad. Lange Schlangen vor den Freibädern blieben in Sachsen-Anhalt indes noch aus - zumal momentan keine Ferien sind.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Mittwoch ebenfalls mit sommerlichen Temperaturen in Sachsen-Anhalt, unter Umständen mit bis zu 30 Grad, wie ein Sprecher sagte. Allerdings werde ein frischer Südwestwind mit Windböen erwartet. Ab Donnerstag wird es dann wieder etwas kühler im Land mit Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad, außerdem kann es örtlich Schauer und Gewitter geben, wie ein DWD-Sprecher sagte.

Die «Eisheiligen», die bisweilen noch strenge Nachtfröste mit sich bringen, fallen nach seinen Worten zumindest zum diesjährigen Termin vom 11. bis 15. Mai - also Mittwoch bis Sonntag - aus. Allerdings sei nicht auszuschließen, dass sie später noch kommen - bis Ende des Monats sei dies möglich. Das sei momentan jedoch eher unwahrscheinlich, dass sie noch ihren Auftritt haben werden, sagte er. Balkon- und Gartenfreunde könnten also weiter Freude an den blühenden Pflanzen haben - aber auch gießen müssen.