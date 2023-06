Bei dem Unwetter am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag hat es im Landkreis Harz keine gravierenden Schäden gegeben. Dennoch gab es insgesamt 228 Einsätze, wie der Landkreis unter Berufung auf die Integrierte Rettungsleitstelle (ILS) am Freitag mitteilte. "Die Anrufe gingen nahezu minütlich ein. Vor allem Starkregen und Hagel haben die Einsatzkräfte der Feuerwehren in Atem gehalten", berichtet Christian Wenig, Leiter der ILS. Unfälle und Verletzte habe es aber nicht gegeben. Größere Schäden - auch an öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäusern - seien ebenfalls nicht zu verzeichnen.