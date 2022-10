Der Herbst zeigt sich in Sachsen-Anhalt weiterhin sehr mild. Zum Start in die neue Woche könnten die Temperaturen stellenweise die 20-Grad-Marke erreichen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Es soll insgesamt heiter bleiben, im Süden könne es am Montag aber etwas windiger werden. Ende der Woche seien in einzelnen Landesteilen sogar bis zu 24 Grad möglich.