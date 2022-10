Sachsen-Anhalt erwartet ein warmes Herbstwochenende mit vereinzelten Schauern. Demnach ziehen am Freitag zunächst einige Wolken am Himmel auf, die sich über den Tag verziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Gebietsweise soll es zu Schauern kommen, im Brocken sind auch Sturmböen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 bis 24 Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt und es kühlt auf 11 bis 14 Grad ab.