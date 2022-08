Ein Fahrgast hat in Wettin-Löbejün (Saalekreis) einen Busfahrer angegriffen und rassistisch beleidigt. Der Mann habe am Samstag an einer Stelle aussteigen wollen, wo sich keine Haltestelle befand, teilte die Polizei am Sonntag. Daraufhin drohte er dem Busfahrer, griff ihn an und beleidigte ihn hinsichtlich seiner dunklen Hautfarbe. Der Angreifer stieg schließlich aus und entfernte sich. Die Polizisten konnten den Verdächtigen nicht mehr ausfindig machen. Die Beamten ermitteln nun gegen den Mann.