Der Winter kommt in den nächsten Tagen in Sachsen-Anhalt mit Dauerfrost und leichtem Schneefall daher. Nach einem frostigen dritten Adventssonntag mit Flocken hier und da gehe es klirrend kalt in die neue Woche, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. In geschützten Tallagen können die Temperaturen laut DWD bis auf minus 10 Grad Celsius fallen, im Harz sogar bis auf minus 13 Grad. Der Wind wehe schwach bis mäßig aus nordwestlicher Richtung.