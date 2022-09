Die Gemeinden in Sachsen-Anhalt haben im ersten Halbjahr 2022 rund 544 Millionen Euro an Gewerbesteuern eingenommen. Damit sei ein Höchstwert erreicht worden, sagte eine Sprecherin des Statistischen Landesamtes in Halle am Montag. Der bisherige Spitzenwert für die ersten sechs Monate aus dem Jahr 2019 lag bei 448 Millionen Euro. Umgerechnet auf die Einwohner nahmen die Kommunen 250 Euro pro Kopf ein.