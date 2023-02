Bundesfinanzminister Christian Lindner sieht eine höhere Förderung für ein geplantes Chipwerk des US-Konzerns Intel in Magdeburg skeptisch. "Wir sind nicht erpressbar", sagte der FDP-Politiker in einem am Donnerstag veröffentlichten "Handelsblatt"-Interview. Bereits die Vorgängerregierung habe Intel 6,8 Milliarden Euro Förderung in Aussicht gestellt. Angeblich hätten sich die Rahmenbedingungen geändert - das schaue sich die Bundesregierung an.