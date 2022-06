Bei einem länderübergreifenden CO2-Wirtschaftswaldgipfel haben Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik am Freitag im Harz über die Bewältigung des Klimawandels und die effiziente Bindung von Kohlendioxid durch Wälder beraten. Eingeladen dazu hatten die Waldbesitzerverbände aus Thüringen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

«Wir brauchen standortangepasste Baumarten wie Douglasie, Roteiche und Küstentanne», sagte Landwirtschaftsminister Sven Schulze nach der Tagung im Wernigeroder Ortsteil Schierke (Landkreis Harz). Der CDU-Politiker ist in diesem Jahr Vorsitzender der Agrarministerkonferenz. «Unsere Wälder haben Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Schadsituation im Wald darf es beim Waldumbau keine Denkverbote geben.»

Bereits am Donnerstag hieß es nach einer Sitzung eines beim Landkreis Harz angesiedelten Krisenstabes Wald, dass man auch in diesem Jahr mit einer weiteren Zunahme der Kahlflächen in den Wäldern rechnen müsse. Die Fichtenbestände seien in einem katastrophalen Zustand. Bereits 80 Prozent der Fichten seien von Borkenkäfern und Trockenheit vernichtet worden. Ähnlich schlecht sehe es bei den Buchen aus.

Die trockene Witterung und die politischen Rahmenbedingungen seien immense Herausforderungen beim Kampf um den Erhalt des Waldes, sagte Krisenstab-Chef Thomas Balcerowski. Er forderte vom Bund eine verbindliche und mittelfristig ausgerichtete Förderpolitik für die Waldbesitzer.