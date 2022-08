Ein Autofahrer ist bei einem Unfall bei Annaburg (Landkreis Wittenberg) lebensbedrohlich verletzt worden. Der 80-Jährige kam am Dienstagnachmittag in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er fuhr über den Grünstreifen und kam dabei ins Schleudern. Der Mann konnte den Angaben zufolge gegenlenken und kehrte auf die Straße zurück, kam dann aber wiederum nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 80-Jährige prallte gegen einen Baum und kam daraufhin bei einem zweiten Baum zum Stehen. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit.

Ein Rettungshubschrauber brachte der Schwerstverletzten in ein Krankenhaus. Vermutlich war außer ihm niemand an dem Unfall beteiligt gewesen, wie es hieß. Die Straße war infolge des Unfalls am Dienstag für mehrere Stunden voll gesperrt.