Eine brennende Taube hat laut Polizei einen Böschungsbrand in Wittenberg ausgelöst. Das Tier sei in eine Hochspannungsleitung geflogen und habe Feuer gefangen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Vogel sei neben die Gleisanlagen gestürzt und habe einen kleinen Böschungsbrand von 25 Quadratmetern ausgelöst. Das Tier sei vor Ort verendet.