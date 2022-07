Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Wittenberg ist eine 72-jährige Fahrradfahrerin tödlich verletzt worden. Eine 79-Jährige habe die Radfahrerin am Donnerstag mit ihrem Auto beim Abbiegen in Gräfenhainichen erfasst, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 72-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und starb dort. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.