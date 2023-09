Vor allem Kleinkinder und junge Erwachsene vernachlässigen nach Angaben der Krankenkasse Barmer die Zahnvorsorge. Nur etwa ein Drittel der Kinder bis vier Jahre sei im Jahr 2021 in Sachsen-Anhalt zur Prophylaxe in einer Zahnarztpraxis gewesen, teilte die Krankenkasse am Montag mit. Spätestens mit dem Durchbruch der ersten Milchzähne sollte der Zahnarztbesuch zur Routine werden, sagte Landesgeschäftsführer Axel Wiedemann. Es ginge auch darum, Kinder mit den Untersuchungen vertraut zu machen und keine negativen Gefühle mit dem Arztbesuch zu verbinden.