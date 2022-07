In Sachsen-Anhalt bekommen am Mittwoch rund 200.700 Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse und starten in die sechswöchigen Sommerferien. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) sagte am Dienstag: «Ich wünsche nun allen Schülerinnen und Schülern in Sachsen-Anhalt erholsame Sommerferien - voller schöner Erlebnisse und Spaß, um dann Ende August mit viel Kraft und Schwung ins neue Schuljahr zu starten.» Unterrichtsstart ist am 25. August.