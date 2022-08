Der frühere Magdeburger Elefantenbulle Rungwe ist im Zoo von Györ (Ungarn) heimisch geworden. "Ihm geht es sehr gut bei uns. Er hat sich vollkommen in die Gruppe integriert und trägt bevorzugt mit unserem jüngsten Bullen Kito die jungbullentypischen, spielerischen Kämpfe aus", zitierte der Zoo Magdeburg am Mittwoch den Tierarzt und Zoo-Kurator von Györ, Bálint Bagó. Rungwe habe sich gut an seine neuen Pfleger gewöhnt und nehme motiviert am Training teil.