Trotz anhaltender Probleme blicken die Handwerksbetriebe im Norden Sachsen-Anhalts optimistischer in die Zukunft als in vergangenen Jahren. Der Geschäftsklimaindex liege mit 86 Punkten deutlich über den Vorjahreswerten seit Beginn der Corona-Pandemie, teilte die Handwerkskammer Magdeburg am Mittwoch mit. Wegen der weiter bestehenden Risiken, etwa durch Inflation oder Energieversorgung, blieben die Herausforderungen der Betriebe aber groß, sagte Kammerpräsident Hagen Mauer bei der Vorstellung der Frühjahrskonjunkturumfrage.