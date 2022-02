Sachsen bereitet Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten vor

Der Krieg in der Ukraine geht weiter, Hunderttausende sind auf der Flucht. So bereitet sich der Freistaat vor.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben Politiker, Kommunen und Organisationen Hilfe zugesagt. Auch in Sachsen sei man angesichts der Ereignisse fassungslos, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montag bei einem Treffen mit ukrainischen Geflüchteten in Dresden. Es gebe eine große Ohnmacht, aber auch den Wunsch, den Menschen zu helfen. Sachsen wolle das auch für jene tun, die in der Ukraine geblieben seien, um ihr Land zu verteidigen.

Als Hilfsmöglichkeiten nannte er etwa Medikamente, Schutzausrüstungen wie Helme und Lebensmittel. Im Anschluss an den Termin wollte Kretschmer gemeinsam mit den Geflüchteten an einem ökumenischen Friedensgebet in der Dresdner Kreuzkirche teilnehmen.

Auch die SPD rief zu Solidarität mit der Ukraine auf. Man werde weiterhin der humanitären Verantwortung gerecht und werde Geflüchtete in Deutschland und in Sachsen aufnehmen, teilte die Parteispitze mit den Vorsitzenden Kathrin Michel und Henning Homann mit: «Europa und Deutschland sind stark und entschlossen, die Folgen des Krieges zu meistern.»

Die AfD verknüpfte ihr Ja zur Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine mit der Forderung, abgelehnte Asylbewerber aus anderen Ländern abzuschieben. Nur dann gebe es ausreichend Kapazitäten zur Aufnahme, argumentierte Fraktions- und Parteichef Jörg Urban.

Der Sächsische Städte- und Gemeindetag betonte, dass es eine große Hilfsbereitschaft unter Sachsens Kommunen gebe. «Nun ist eine schlanke und effiziente Koordinierung durch das Land wichtig, um ukrainische Flüchtlinge auch in Sachsen aufnehmen zu können», sagte der Geschäftsführer Mischa Woitscheck.

Die Stadt Chemnitz etwa kann laut eigenen Angaben kurzfristig Hunderte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen. Es stünden mehrere Hundert Plätze in Wohnungen und Gemeinschaftseinrichtungen zur Verfügung, sagte Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) am Montag. Auch Bürger, die eine Unterkunft anbieten wollen, können sich auf der Internetseite der Stadt registrieren lassen. Bei Bedarf werde das Sozialamt auf die Angebote zurückkommen, hieß es.

Der Landkreis Bautzen will die ehemalige Asylunterkunft in Döberkitz wieder aktivieren, um den Geflüchteten-Zahlen gerecht zu werden. Zudem werde derzeit die Einrichtung einer Notunterkunft zur Erstversorgung im Kreisgebiet geprüft, hieß es am Montag.

Auch die Stadt Borna bei Leipzig sicherte den Menschen aus der Ukraine und der Partnerstadt Irpin Solidarität zu. Die Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linken) hatte zuvor bereits auf eigene Faust Geflüchtete abgeholt. «Ich habe am frühen Samstagmorgen einen Anruf aus der ukrainischen Partnerstadt Irpin erhalten, dass zwei Frauen und ein Kind an der polnischen Grenze zur Ukraine stehen», sagte sie. Kurzerhand sei sie mit ihrem Ehemann etwa zehn Stunden zum polnisch-ukrainischen Grenzübergang Korczowa gefahren. Die drei Geflüchteten wurden inzwischen in einem Hotel in Borna untergebracht. Zuvor hatte die «Leipziger Volkszeitung» berichtet.

Auch die Diakonie Dresden, die Stiftung Frauenkirche Dresden und die Dreikönigskirche hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Flüchtlingskonvoi von vier Bussen aus der Ukraine unterstützt. Die Busse mit Geflüchteten aus Kinderheimen am Stadtrand von Kiew mussten ihre Flucht wegen technischer Schwierigkeiten unterbrechen, wie die Diakonie mitteilte. Mit ehrenamtlicher Hilfe sei es gelungen, vier Busse zu organisieren, die die Kinder nach einem Zwischenstopp in Dresden wohlbehalten nach Freiburg brachten.