Sachsen bereitet sich auf Aufnahme geflüchteter Kinder vor

Sachsen bereitet sich auf die Aufnahme geflüchteter Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine vor. Dafür setze man auf das bewährte System der Vorbereitungsklassen, teilte das Kultusministerium am Dienstag mit. Im Freistaat gibt es ein mehrstufiges System, in dem die Kinder und Jugendlichen Deutsch als Zweitsprache (DAZ) lernen. Dafür besuchen sie zunächst Vorbereitungsklassen, um Deutsch zu lernen. In einer zweiten und dritten Etappe nehmen sie zunehmend am Regelunterricht an den Schulen teil. Der schulische Integrationsprozess variiert laut Kultusministerium je nach Vorkenntnissen und dem bisherigen Bildungsweg der Schüler.

