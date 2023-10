Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig bei Darmstadt 98

Denkt man in Leipzig an Darmstadt, denkt man an Fabio Coltorti. Der damalige Torwart traf am 24. April 2015 zum 2:1 in der Nachspielzeit. Darmstadt war damals ein direkter Konkurrent um den Aufstieg in die Bundesliga. Der gelang am Ende allerdings den Hessen, RB feierte erst ein Jahr später.