Unter dem Motto "Ami go home" haben sich am Samstag in Leipzig laut Polizei mehrere Hundert Menschen vor dem Bundesverwaltungsgericht versammelt - unter starkem Gegenprotest in der Stadt. Sie forderten die USA auf, ihre Truppen und Atomwaffen auf deutschem Boden abzuziehen. Zu den Rednern zählte der Herausgeber des rechten "Compact-Magazins", Jürgen Elsässer. Unter den Teilnehmern waren der Polizei zufolge Gruppen aus dem rechten Spektrum.