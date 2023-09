Bei einem bundesweiten "Bildungsprotesttag" haben am Samstag Hunderte Menschen in Leipzig für eine Wende in der Bildungspolitik demonstriert. Wie der Veranstalter am Samstag mitteilte, versammelten sich rund 500 Menschen auf dem Leipziger Augustusplatz - deutschlandweit sollen mehr als 15.000 Menschen auf die Straße gegangen sein. Aufgerufen zu der Demonstration hatte das Bündnis "Bildungswende Jetzt!", bestehend aus Gewerkschaften, Bildungsverbänden, Eltern- und Schülervertretungen.