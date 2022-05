Sachsen will sich in den kommenden Wochen überregional als Fahrradland vermarkten. Unter dem Slogan «Rad mal» wird bis Juli in Berlin, Frankfurt am Main Hamburg und München auf Großplakaten für Fahrradtouren und die Herstellerbranche im Freistaat geworben, teilte die Staatskanzlei am Sonntag in Dresden mit. Die Aktion ist Teil der sächsischen Werbekampagne «So geht sächsisch». «Rad mal» sei als umfassende Kampagne angelegt, die neben klassischer Außenwerbung auf Digitalmedien und weitere Bausteine setzt, hieß es.