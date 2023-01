Der 1. FC Magdeburg hat den Rückrundenauftakt in der 2. Bundesliga verpatzt. Bei Fortuna Düsseldorf unterlagen die Elbestädter am Freitagabend vor 29.433 Zuschauern mit 2:3 (1:2). Moritz Broni Kwarteng (6., 59.) traf für den FCM, Fortunas David Kownacki (5.) vergab einen Foulelfmeter, traf aber noch doppelt (9., 35.), Shinta Appelkamp (84.) markierte den Siegtreffer.

Magdeburg begann im gewohnt flexiblen 4-3-3-System mit zwei Neuzugängen: Daniel Heber verteidigte (zuletzt Rot-Weiß Essen) auf der rechten Außenbahn, während der zuletzt vereinslose Luc Castaignos die Sturmmitte besetzte. Dauerbrenner Andreas Müller saß nur auf der Bank, für ihn spielte Julian Rieckmann im Mittelfeld.

Die Partie begann mit einem Schreckmoment für die Elbestädter. Schon nach zwei Minuten war Düsseldorfs Kownacki durchgebrochen und von Cristiano Piccini auf Kosten eines Elfmeters gestoppt worden - der Italiener sah die Gelbe Karte, Kownacki verschoss. Im Gegenzug traf Kwarteng nach Hektik in der Fortuna-Abwehr zur Magdeburger Führung. Doch der FCM zeigte dann alte Schwächen: Kownacki traf nach Ecke per Kopf.

An diese Schlagzahl kam der Rest der ersten Halbzeit nicht heran. Magdeburg versuchte über Ballbesitz Sicherheit zu bekommen, bot aber auch immer wieder Lücken, die die spielstarke Fortuna zum Kontern nutzte. Der eigene Spielaufbau fiel den Gästen schwer: zu langsam, zu ungenau, zu wenig Übersicht. Einen unnötigen Diagonalball von Heber fing die Fortuna ab und der frei stehende Kownacki (35.) drehte die Partie.

Trainer Christian Titz wechselte in der Pause, brachte Müller und den offensiveren Mohammed El Hankouri ins Mittelfeld. Kapitän Amara Condé und Rieckmann blieben draußen. Am Spiel änderte das zunächst wenig, weil die Fortunen jetzt früher ins Pressing gingen und eine Entscheidung erzwingen wollten. Magdeburg kam weiterhin nicht in die gefährlichen Zonen und tat sich enorm schwer Abschlüsse zu generieren. Drei Versuche brauchte der FCM zum Ausgleich: Castaignos traf den Pfosten, Kwartengs ersten Nachschuss parierte der Torwart, doch der zweite Nachschuss war drin.

Die Fortuna drückte anschließend auf die erneute Führung, setzte den FCM in dessen Hälfte fest und erspielte sich einige Chancen. Matthias Zimmermanns Anschluss (81.) kratzte Daniel Heber noch von der Linie, doch nach einem frühen Ballverlust von Kwarteng traf Appelkamp zur erneuten Führung. Magdeburg rannte danach zwar an, ein weiterer Treffer gelang aber nicht mehr.

