Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat zwei Tage nach dem Saisonfinale seinen ersten Neuzugang präsentiert. Am Dienstag unterschrieb Jean Hugonet einen Kontrakt bei den Elbestädtern. Wie lange der 23-jährige Abwehrspieler in Magdeburg aktiv sein wird, teilte der Verein wie immer nicht mit. Hugonet verfüge über eine kompromisslose Zweikampfführung und Sprintfähigkeit, lobte FCM-Trainer Christian Titz seinen Neuen.

Der in Paris geborene Spieler war von der Kindheit bis in den Erwachsenenbereich beim Paris FC aktiv. 2020 wechselte er zu US Saint-Mali. Ein Jahr später ging Hugonet nach Österreich zum AC Austria Lustenau, mit dem er in die Bundesliga aufstieg und dort in der abgelaufenen Saison 28 Erstligaspiele absolvierte.

"Mit Jean haben wir einen Innenverteidiger verpflichtet, der seine Qualitäten bereits in der ersten und zweiten Liga in Österreich unter Beweis gestellt hat. Mit seinen 23 Jahren kann er sein vorhandenes Entwicklungspotenzial weiter ausschöpfen und mit uns den nächsten Schritt in der 2. Bundesliga gehen", sagte Magdeburgs Sportdirektor Otmar Schork.

