Verteidiger Dirk Carlson von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat sich bei seinem Zusammenprall mit Teamkollege Prince Owusu nicht schwerer verletzt. Der 24-Jährige erlitt eine Gehirnerschütterung und muss vorsorglich noch bis Dienstag im Krankenhaus bleiben. Das teilte der Club am Montag mit. Zudem wurde Mittelfeldspieler Soufiane Messeguem am Montag erfolgreich am Knie operiert.

Carlson und Owusu waren gut zehn Minuten vor dem Ende des Spiels gegen Werder Bremen (0:3) am Sonntag mit den Köpfen zusammengeprallt. Beide Spieler erlitten Platzwunden. Während Stürmer Owusu weiterspielte, musste Carlson per Trage vom Platz getragen und ins Krankenhaus gebracht werden. Messeguem hatte sich schon eine Woche zuvor in Darmstadt einen Außenbandriss im rechten Knie zugezogen.