Dynamo Dresden will das Zweitliga-Finale am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Absteiger FC Erzgebirge Aue nutzen, um sich für die anschließenden Relegationsspiele um den Zweitliga-Verbleib gegen den 1. FC Kaiserslautern in Topform zu bringen. Dazu will Trainer Guerino Capretti auch den Spielern längere Einsatzzeiten geben, die jüngst erst nach langen Verletzungspausen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen sind. «Es kann in der Relegation entscheidend sein, dass wir personelle Alternativen haben», sagte Capretti.