Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat in einem verrückten Duell gegen Borussia Dortmund II noch einen Punkt trotz zweimaligem Rückstand gerettet. Beim 3:3 (1:1) am Montagabend schoss Paul-Philipp Besong (26. Minute) Aue vor 7203 Zuschauern in Führung, Michael Eberwein (39.) glich vor der Pause aus. Anthony Barylla (47.) sorgte mit einem Eigentor für die BVB-Führung, der eingewechselte Boris Tashchy (62.) traf zum 2:2. Dortmunds Justin Njinmah (74.) brachte die Gäste wieder in Führung, ehe der im BVB-Nachwuchs ausgebildete Besong (84.) den Schlusspunkt für Aue setzte. Dortmund II ist somit ebenfalls gerettet.