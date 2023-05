Sportchef Matthias Heidrich hat Gerüchte über eine Ablösung von Trainer Pavel Dotchev beim FC Erzgebirge Aue zurückgewiesen. "Pavel Dotchev ist in den Planungen voll mit dabei. Pavel wird unser Trainer bleiben. Das möchte ich ganz klar und deutlich feststellen", sagte der 45-Jährige. "Wir treiben die Planung voran, wir sind in der Kaderplanung in gemeinsamen Gesprächen. Ein paar Themen haben wir schon gemeinsam umgesetzt." Nach dem geschafften Klassenerhalt in der 3. Liga hatte Dotchev vor einigen Wochen selbst verkündet, in Aue zu bleiben.

Sportchef Matthias Heidrich hat Gerüchte über eine Ablösung von Trainer Pavel Dotchev beim FC Erzgebirge Aue zurückgewiesen. "Pavel Dotchev ist in den Planungen voll mit dabei. Pavel wird unser Trainer bleiben. Das möchte ich ganz klar und deutlich feststellen", sagte der 45-Jährige. "Wir treiben die Planung voran, wir sind in der Kaderplanung in gemeinsamen Gesprächen. Ein paar Themen haben wir schon gemeinsam umgesetzt." Nach dem geschafften Klassenerhalt in der 3. Liga hatte Dotchev vor einigen Wochen selbst verkündet, in Aue zu bleiben.

Allerdings lief es seit Mitte März nicht mehr wie gewünscht. Von zehn Liga-Spielen gewann Aue nur zwei. Zudem schied man im Landespokal bei Viertligist Chemnitz aus. Deshalb waren zuletzt Gerüchte aufgekommen, das Aue an einer Verpflichtung von Jens Härtel als Trainer interessiert sei. Härtel hatte bereits Magdeburg und Rostock in die 2. Bundesliga geführt. Der 53-Jährige musste Anfang November seinen Posten an der Ostsee räumen.

Statement Heidrich