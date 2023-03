Der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue plant bereits für die kommende Saison. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, wechselt Jean-Andreas Seitz als erster Neuzugang nach Sachsen. Der 20-Jährige kommt ablösefrei vom Regionalligisten VfR Aalen, war zuvor in der Jugend der TSG Hoffenheim. "Sean ist ein vielseitiger und sehr gut ausgebildeter Offensivspieler", sagte Sportchef Matthias Heidrich.

In der aktuellen Saison wird Seitz vornehmlich als Linksaußen eingesetzt. Das Talent kam in der vierten Liga in 19 Spielen zum Einsatz und schoss dabei sechs Tore. Seitz ist allerdings auch auf der rechten Seite und im Sturmzentrum einsetzbar.

Mitteilung Erzgebirge Aue