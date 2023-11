Mit einem Knockout in der Nachspielzeit hat Jahn Regensburg das Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga bei Spitzenreiter Dynamo Dresden gewonnen und die Tabellenführung übernommen. Ausgerechnet der ehemalige Dresdner Florian Ballas (90.+3) köpfte die Gäste am Sonntag vor 29.578 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion zum Sieg. Es war der neunte Sieg in Serie für die Regensburger. Dynamo verpasste hingegen den Drittliga-Rekord nach zuletzt elf Heimspiel-Erfolge in Serie.

Mit einem Knockout in der Nachspielzeit hat Jahn Regensburg das Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga bei Spitzenreiter Dynamo Dresden gewonnen und die Tabellenführung übernommen. Ausgerechnet der ehemalige Dresdner Florian Ballas (90.+3) köpfte die Gäste am Sonntag vor 29.578 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion zum Sieg. Es war der neunte Sieg in Serie für die Regensburger. Dynamo verpasste hingegen den Drittliga-Rekord nach zuletzt elf Heimspiel-Erfolge in Serie.

Dresden erwischte den besseren Start in die Partie. Der Führungstreffer jedoch blieb aus. Tom Zimmerschied (16.) scheiterte erst am Pfosten, kurze Zeit später störte Regensburgs Robin Ziegele (22.) den erneut einschussbereiten Angreifer in letzter Sekunde. Die Gäste ihrerseits drangen nur selten wirklich tief in die Hälfte der SGD ein. Stattdessen konzentrierte sich der Jahn vermehrt auf die Defensive. Da die Hausherren im Anschluss sowohl Konsequenz als auch Genauigkeit in ihren Offensivaktionen vermissen ließen, entwickelte sich das erwartete Geduldsspiel zwischen den beiden besten Defensivreihen.

Der zweite Durchgang begann für die Gastgeber mit einem Warnschuss. Regensburgs Christian Viet (46.) nahm direkt nach dem Wiederanpfiff Maß und zwang Dresdens Schlussmann Stefan Drljaca zur Flugeinlage. Danach diktierte wieder nur die SGD das Spielgeschehen. In der 50. Minute war es erneut Zimmerschied, der den möglichen Heimsieg hätte einleiten können. Nach einer weitestgehend ereignislosen Schlussphase markierte Ex-Dynamo-Kapitän Ballas (90.+3) den Siegtreffer per Kopf.

