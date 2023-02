Der FC Erzgebirge Aue hat wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das Team von Trainer Pavel Dotchev gewann am Freitagabend in der 3. Fußball-Liga gegen den favorisierten SV Waldhof Mannheim 2:1 (2:0). Omar Sijaric (20. Minute) brachte die Sachsen vor 7200 Zuschauern in Führung, ehe Antonio Jonjic (40.) erhöhte. Erik Majetschak (49.) verkürzte mit einem Eigentor für die Gäste. Nach dem 1:3-Rückschlag in Osnabrück schaffte Aue im neuen Jahr schon den dritten Sieg im fünften Spiel (ein Remis) und kletterte in der Tabelle vorerst auf Rang 14.

Dotchev nahm notgedrungen nur einen Wechsel vor: Für den gelbgesperrten Sam Schreck startete Ivan Knezevic. Die Auer machten zwar sofort Druck, hatten aber wenig Torchancen. Praktisch mit der ersten guten Möglichkeit brachte Sijarik mit einem Beinschuss gegen Waldhofs Torwart Jan-Christoph Bartels die Gastgeber in Führung, nachdem Dmitrij Nazarov den Ball gut durchsteckt hatte. Nur zwei Minuten später hätte Aue die Führung ausbauen können, doch Sijaric scheiterte diesmal an Bartels. Besser machte es dann Jonjic, der nach einem Stefaniak-Freistoß den Ball per Kopf ins Tor verlängerte.

Nach dem Wechsel musste Schiedsrichter Tobias Schultes die Partie kurzzeitig unterbrechen, da im Block der Waldhof-Fans Pyrotechnik gezündet wurde. Wenig später fiel der Anschluss für die Gäste, weil Majetschak eine Eingabe der Mannheimer mit dem Fuß ins eigene Tor abfälschte. Dann jubelte Aue plötzlich wieder: Sijaric erzielte das 3:1, doch der Unparteiische gab den Treffer wegen einer Abseitsposition nicht (53.).

Auf der Gegenseite gab es bei einem Handspiel von Marvin Stefaniak keinen Strafstoß für die Gäste (55.). Die Partie wurde mit zunehmender Dauer bissiger und kampfbetonter. Doch Aue stand sicher in der Abwehr und holte verdient drei Punkte.

