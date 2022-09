Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden hat mit dem fünften Saisonsieg Kontakt zur Spitzengruppe der 3. Liga hergestellt. Allerdings war das 1:0 (0:0) am Sonntag beim MSV Duisburg sehr glücklich. Vor 13.577 Zuschauern in der Schauinsland-Reisen-Arena schoss Dynamo-Rückkehrer Stefan Kutschke per Foulelfmeter (72. Minute) den entscheidenden Treffer. Es war der einzige Torschuss aufs MSV-Gehäuse von Dresden.