Fußball-Drittligist Dynamo Dresden zieht Konsequenzen aus den gewalttätigen Vorfällen beim Auswärtsspiel in Bayreuth am vergangenen Wochenende. Für die kommenden Gastspiele der SGD sollen Eintrittskarten nur noch an registrierte Vereinsmitglieder verkauft werden. "Einen freien Verkauf für die Auswärtsspiele hingehen wird es vorerst nicht mehr geben", heißt es in einer Vereinsmitteilung vom Mittwochabend.